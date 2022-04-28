Правоохоронців просять відкрити кримінальну справу про державну зраду

Партія і фракція "Слуга народу" призупинить членство народного депутата Олексія Ковальова через співпрацю з російськими окупантами в Херсонській області. Керівництво політсили зажадало відкрити справу про державну зраду щодо політика.

Про це повідомила прес-служба партії "Слуга народу".

Так, голова партії Олена Шуляк і перший заступник голови фракції партії у Верховній Раді Андрій Мотовиловець заявили, що обраний у виборчому окрузі 186 Олексій Ковальов знаходиться на тимчасово окупованій російськими військами території України. При цьому Ковальов роздає інтерв'ю і спокійно спілкується з російськими військовими.

"Він не бере участі в національному опорі російської агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність з надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради, не бере участі в голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекту. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки та заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав", - йдеться в заяві.

При цьому зазначено, що така поведінка нардепа кидає тінь на партію та фракцію "Слуга народу", а також може бути кваліфікована як державна зрада.

"Вона (поведінка Ковальова - УНІАН) по суті є зрадою тих партійців і депутатів усіх рівнів, які сьогодні беруть участь у Національному опорі, перебуваючи на тимчасово захоплених територіях, служать у ЗСУ і, зокрема, підрозділах тероборони, допомагають армії та переселенцям, проводять переговори з колегами з країн-союзників щодо розширення допомоги України", - вказала Шуляк

У зв'язку з цим партія та фракція "Слуга народу" прийняли рішення про призупинення членства Олексія Ковальова. Крім того, керівництво політсили звернулося до Генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова, щоб щодо нардепа відкрили кримінальне провадження про державну зраду. Зазначається, що слідство має ретельно розслідувати факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово окупованій території та співпрацю з російськими військами.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що деякі народні депутати ще за кілька днів війни виїхали з України та не повернулися. Велика частина таких нардепів належать одній політичній силі - ОПЗЖ.

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