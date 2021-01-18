У Олени Шевченко залишилася 10-річна дочка Софія / фото Олена Шевченко / Facebook

У понеділок, 18 січня, померла 37-річна депутат Черкаської міської ради, голова фракції "За майбутнє" Олена Шевченко.

Про це повідомляє "Чесно".

За їхніми даними, жінка померла в результаті ускладнень після операції. У Шевченко залишилася 10-річна дочка Софія.

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Шевченко була депутатом Черкаської міської ради від "Самопомочі" з 2015 року. На місцевих виборах - 2020 її обрали на другий термін, тоді вона стала головою фракції "За майбутнє". Також вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку.

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Автор: УНІАН