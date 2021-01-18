У Черкасах померла 37-річна голова фракції "За майбутнє"

Шевченко була депутатом Черкаської міської ради від "Самопомочі" з 2015 року. На місцевих виборах - 2020 її обрали на другий термін, тоді вона стала головою фракції "За майбутнє".

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