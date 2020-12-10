В Одесі за місцем проживання колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка силовики проводять обшуки.
Про це сам Паращенко повідомив у Facebook.
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Він стверджує, що слідчі дії проводять співробітники Служби безпеки України.
У соціальних мережах повідомляють, що обшуки проводяться в особняку Паращенка, розташованому в курортній зоні - на Французькому бульварі.
Зазначається, що внутрішнє оздоблення будинку та його зовнішній вигляд нагадують палац, і співробітники СБУ, які здійснюють слідчі заходи, ходять по будинку в бахілах.
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