За його словами, слідчі дії проводять співробітники СБУ.

В Одесі за місцем проживання колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка силовики проводять обшуки.

Про це сам Паращенко повідомив у Facebook.

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Він стверджує, що слідчі дії проводять співробітники Служби безпеки України.

У соціальних мережах повідомляють, що обшуки проводяться в особняку Паращенка, розташованому в курортній зоні - на Французькому бульварі.

Зазначається, що внутрішнє оздоблення будинку та його зовнішній вигляд нагадують палац, і співробітники СБУ, які здійснюють слідчі заходи, ходять по будинку в бахілах.

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Автор: Лариса Козова