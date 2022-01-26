Шість країн оскаржували повноваження делегації, посилаючись на що останні вибори до Держдуми РФ не були вільними.

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за підтвердження повноважень делегації Російської Федерації.

Про це повідомили у постійній делегації ВРУ у ПАРЄ.

"ПАРЄ проголосувала за підтвердження повноважень делегації Російської Федерації: за - 97, проти - 41, утримались - 4", - повідомили в делегації України.

Члени української делегації наголошують, що під час розгляду питання Росія займалася шантажем, погрожуючи виходом з Асамблеї і припиненням внесків.

"Усі поправки, що подавались українською делегацією чи у співавторстві з колегами з Балтік+ про обмеження прав росіян в ПАРЄ були відхилені залом", - йдеться в повідомленні.

Водночас ПАРЄ включила в текст резолюції з цього питання заклики до відведення російських військ від кордонів України, негативні оцінки дій РФ, які загрожують безпеці в Європі тощо.

Українська делегація нагадала, що голові російської делегації та віце-спікерові Державної думи РФ Петру Толстому не вдалося стати віце-президентом ПАРЄ. У цьому вбачають сигнал для Росії.

"Росії знову надали шанс для діалогу, але вкотре такого діалогу не буде, і сподіваємось що рішення проти пана Толстого - це вже певний поступ до зміни духу "діалогу" в Асамблеї з РФ, яка тільки погіршує ситуацію з правами людини і демократією з року в рік", - наголосили в делегації.

Оскарження повноважень делегації РФ в ПАРЄ

Литовський депутат Емануеліс Зінгеріс заявив, що хоче оскаржити повноваження російської делегації. За його словами, парламентські вибори в Росії, які відбулися у вересні 2021 року, "не були вільними і справедливими". Тому, на думку литовського депутата, "російська делегація не є легітимною".

Членкиня української делегації, нардеп з фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук теж виступила з оскарженням повноважень російської делегації. Вона заявила, що у Росії обрання депутатів за списками політичних партій на загальнонаціональних виборах до Державної думи включають голоси з незаконно окупованої і анексованої території Криму.

Загалом повноваження делегації РФ оскаржували представники шести країни - України, Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Польщі.

24 січня у ПАРЄ розпочали процедуру оскарження повноважень делегації депутатів Державної думи Російської Федерації.

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