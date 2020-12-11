Керівник Офісу президента заявляє, що Україна продовжить наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що є потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав «нормандської четвірки» точно існує.

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Про це він написав у своїй колонці «Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського» для інтернет-видання «Українська правда», повідомляє прес-служба ОП.

За його словами, Україна продовжує наполегливо працювати задля досягнення миру на Донбасі. Водночас Росія також має демонструвати прогрес.

Єрмак наголосив, що зустріч у Парижі на рівні глав держав і урядів «нормандської четвірки» у грудні 2019 року дала змогу звільнити значну частину утримуваних осіб, а згодом – домовитися про встановлення режиму припинення вогню на лінії розмежування.

«Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав «нормандської четвірки» точно існує», – зауважив він.

Єрмак підкреслив, що зустріч у «нормандському форматі» потрібна серед іншого й для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод.

«Цей рік вкотре продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру на нашу землю. Для цього команда президента Зеленського аргументовано відстоюватиме інтереси українських громадян та національні інтереси нашої держави», – зазначив він.

«Не вірте усіляким заявам у дусі «все пропало», або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли у глухий кут – ні, переговори продовжуються. Так, це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося вперед», – написав Єрмак.

«Потрібно рухатися далі. Бути сильними, рішучими, відстоювати інтереси нашої країни. Але не варто забувати, що шлях до миру – це рух двох сторін, і Росія має пройти свою частину цього шляху», – резюмував керівник ОП.

"Нормандська зустріч" в Парижі

9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Меркель і президента Росії Путіна.

Сторони, зокрема, домовилися про припинення вогню і відведення військ в трьох нових пунктах поблизу лінії розмежування, обмін полоненими до кінця року у форматі «всіх на всіх», а також про проведення наступного «нормандського» саміту через чотири місяці.

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Автор: Тамара Отовська