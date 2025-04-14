Речник міністерства спростовує цю інформацію.

Українська та російська сторони не зустрічатимуться у Туреччині для обговорення безпеки у Чорному морі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито підготовку такої зустрічі:

"Це щось турецькі ЗМІ придумали. Зустрічі у форматі Україна - Росія там не буде і ніколи не планувалося".

Переговори щодо безпеки у Чорному морі

​Нагадаємо, після чергового раунду переговорів між Сполученими Штатами Америки та Україною ї Росією, Білий дім заявив про досягнення попередніх домовленостей про перемир'я в Чорному морі.

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Тоді в Москві сказали, що погодяться на це тільки після зняття санкцій з російських фінансових установ, зокрема "Россільгоспбанку". У розмові з журналістами американський президент Дональд Трамп сказав, що розгляне вимоги Кремля.

Вчора CNN türk повідомило, що 15-16 квітня на переговори щодо морської безпеки у Анкарі прибудуть українська та російська делегації.

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