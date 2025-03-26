Україна і Росія досягли домовленостей за посередництва США, зокрема про перемир'я в Чорному морі. Однак про наслідки в разі порушення практично нічого невідомо.

США мають продемонструвати свою реакцію, застосувати відповідні заходи проти Росії, у разі порушення домовленостей про перемир'я в Чорному морі з її боку, сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

США заявили про необхідність пошуку країни або країн, які й моніторитимуть ситуацію та фіксуватимуть порушення обох сторін. Зокрема, таку місію пропонували Саудівській Аравії, пише "РБК-Україна".

За словами Жовкви, технічні порушення режиму тиші в Чорному морі фіксуватимуться моніторами. Згодом ця інформація передаватиметься США. І після цього Білий дім повинен буде "відреагувати".

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"Адже ми говоримо про те, що США є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, США мають реагувати", - пояснив заступник керівника ОП.

Що ще відомо про перемир'я в Чорному морі

Раніше УНІАН повідомляв, що угода про Чорне море - це список бажань Путіна. Кремль вимагає зняття певних санкцій, і якщо у Путіна отримають бажане, то це стане першим значним відкатом від санкційної політика Заходу...

Крім того, угода щодо Чорного моря заганяє США в пастку. Така угода була б корисною, але не головним кроком, оскільки в Чорному морі не було серйозної активності протягом майже двох років.

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