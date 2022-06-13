Михайло Подоляк нагадав, що офіційний Мінськ допомагає російській армії вбивати українців.

Офіційний Мінськ не може бути посередником між Україною та Російською Федерацією після повномасштабного вторгнення військ РФ на українську територію. Міжнародне право не має строку давності щодо військових злочинів.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Зеркало".

"Поведінка Білорусі буде описана юридичними формулами як країна-Сателіт, яка сприяла вторгненню в суверенну державу. І територіально, і інфраструктурно, і розвідданими", - зазначив Подоляк.

При цьому він вважає, що Олександр Лукашенко не розуміє, як працює міжнародне право.

"Одна справа, коли ти танцюєш, б'ючи опозицію, закриваєш ЗМІ і позбавляєш людей конкурентної політичної системи, а інша, коли юридично будуть доведені факти співучасті в тих чи інших військових злочинах. Все, що відбувалося в Київській області, робили російські військові частини, які заходили з території Білорусі. Я хочу, щоб офіційні особи Білорусі почали про це думати", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україні, але вище військове командування його загальмувало.

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