Зеленський розкрив, чому відмовляється від телефонної розмови з Путіним

Ніхто не буде підтримувати візит українських переговірників до Москви, наголосив президент.

Російські заяви про готовність провести особисті переговори між лідерами РФ та України в Москві є деструктивними. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Ми не запрошуємо Путіна в Київ. По-перше, вони у 2022 році без запрошення до нас прийшли. Але немає сенсу запрошувати Путіна в Київ, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали – це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву, те, що робить Росія – деструктивно. Це просто плювати в обличчя всьому світу, який хоче, щоб війна закінчилась. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки в Москву", – заявив Зеленський.

Він також пояснив, чому не бачить сенсу в своїй телефонній розмові з кремлівським диктатором.

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"Росія буде це використовувати як можливість більше не зустрічатись. І ми розуміємо цю гру, вона безперспективна. Це буде дуже офіційна, суха розмова телефоном, де я буду слухати черговий раз історичну лекцію від лідера Російської Федерації, а нереальні кроки, як дійсно закінчити війну. Це треба не просто балакати, треба сидіти, домовлятись і доводити, де ця сторона неправа, тому що вона агресор. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні зустрічатись і зробити перший крок припинення вогню", - наголосив президент.

Запрошення Путіна на саміт G20

Мерц під час цього виступу висловився про запрошення кремлівського диктатора Путіна на саміт G20 цього грудня в Маямі. Він зокрема заявив, що США, як господар саміту, можуть запрошувати гостей на власний розсуд. Однак якщо Путін відвідає цю зустріч, то важливо, щоб з ним було проговорено питання завершення війни в Україні, наголосив Мерц.

"Якщо ми маємо говорити про Україну, то президент України має бути за столом. Тому що просто не можна прийняти, щоб інші країни вирішували долю Україну в залучення України. А якщо Україна буде за столом, то Європа також буде за столом. Тому ми готуємо, ми проводимо переговори щодо підготовки цієї зустрічі. І нам не можна випускати можливості далі займатися дипломатичною роботою. Але необхідно, щоб вони призвели до примирення, до зупинення вогню", – наголосив Мерц.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше Reuters повідомляв, що тристороння зустріч між представниками України, РФ та США має відбутися вже 10-11 листопада в Абу-Дабі. За даними журналістів, на цій зустрічі сторони планують обговорити припинення війни, а також угоди щодо післявоєнної безпеки і деескалацію конфлікту.

Дату й місце проведення переговорів підтвердили й у Москві. Там також повідомили, що РФ на цих переговорах представлятимуть довірена особа Кремля Володимир Мединський, а також російські військові.

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