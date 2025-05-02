Він наголосив на необхідності військового стримування та економічного тиску на Росію.

Росія маніпулює, ініціюючи перемир’я на кілька днів, бо за цим немає бажання закінчити війну. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

"Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують "великоднє" або "парадне" перемир’я", - наголосив він.

За його словами, вже видно як зростає розуміння в усьому світі, що все це є просто маніпуляціями та відвертим знущанням Росії з мирних зусиль США та інших партнерів.

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"Треба посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру. Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити і унеможливити розширення агресії", - наголосив Сибіга.

Перемир'я Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване триденне "перемирʼя" на 9 травня.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов наголосив, що це пов’язано з необхідністю для ворога підтягнути певні сили, засоби та завдати потужних ударів по позиціях Сил оборони України.

Він нагадав, що під час перемир’я на Великдень окупанти провели евакуацію поранених, провели ротацію деяких підрозділів та частково відновили інженерно-технічні споруди на визначених рубежах та позиціях.

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