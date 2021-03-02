ОПЗЖ хоче переглянути законність рішення СБУ.

Депутат від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» і голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич заявив, що домігся з колегами по фракції розгляду питання блокування нового каналу Медведчука «Перший незалежний» у Раді.

Про це він заявив з трибуни під час засідання парламенту 2 березня.

При цьому він подякував за сприяння у рішенні «керівникам фракцій» та особисто голові Ради Дмитру Разумкову.

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ОПЗЖ, зокрема, хоче переглянути законність рішення СБУ.

«Прийнято рішення у двох комітетах розглянути питання законності дій Служби безпеки України. В разі якщо рівнів комітетів буде недостатньо для відповідного реагування, то це питання буде повернуто на розгляд голів фракцій», – заявив парламентар.

Придбаний соратником кума Путіна Тарасом Козаком «Перший незалежний» канал, що був створений з трьох підсанкційних ZIK, NewsOne та 112 Україна, 26 лютого мовив тільки одну годину.

Пізніше в інтерв’ю Детектор медіа перший заступник голови Нацради Валентин Коваль зазначив, що СБУ надсилала їм лист про можливі загрози інформаційній безпеці у зв’язку з початком мовлення «Першого незалежного».

Однак заперечив, що спецслужба могла вимкнути новий канал Медведчука, але могла звернутися до провайдерів за умови тих же порушень, що були на заблокованих ZIK, NewsOne та 112 Україна.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

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Автор: УНІАН