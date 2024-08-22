Ймовірно, депутати підтримають підвищення військового збору.

Законопроєкт, яким передбачено підвищення податкової бази, не буде ухвалений у варіанті, який запропонував Кабінет міністрів.

"Урядовий законопроект в такому вигляді прийнято не буде. Все, забули про нього. Маю відчуття, що на наступному пленарному тижні ми почнемо розглядати законопроєкт у першому читанні нової редакції, яка, або депутатами від коаліції буде внесена, або Кабінетом Міністрів України. Там буде багато змін, які будуть в результаті перемовин з бізнесом. Ну, дуже багато", - казав народний депутат України Ярослав Железняк на брифінгу.

Політик вважає, що в доопрацьованому законопроєкті залишиться норма про військовий збір, а всі інші ініціативи поки під питанням.

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"Це буде якась конструкція, в якій нам треба знайти умовно 80, 100, 125 мільярдів. Це має врахувати уряд і Міністерство фінансів, в залежності від потреби", - додав він.

Нардеп вважає, що багато зауважень бізнесу буде враховуватись.

"Це буде значно інший текст. Але, ще раз, це питання до коаліції, до уряду", - наголосив він.

За його словами, буде інша редакція, яка точно буде краща, ніж урядова, але параметри законопроєкту на сьогодні ще обговорюються.

"А чи буде підвищення ПДВ? Ну, я би сказав, що зараз шанси в сторону того, що поки що, не буде. Це залежить від того, скільки грошей буде потрібно", - сказав Железняк.

Підвищення податків в Україні - останні новини

18 липня уряд ухвалив два законопроєкти про підвищення податків та збільшення військових видатків держбюджету. Їх передано на розгляд ВРУ.

Пресслужба Міністерства фінансів зазначала, що підвищення податків викликано необхідністю знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. Урядовці зазначають, що законопроєктом пропонується найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих, який складається з двох частин. Майже три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету, в тому числі за рахунок детінізації та економії по окремих видатках (361,6 млрд грн).

Одна чверть – за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деякі інші заходи (138,7 млрд грн). Значна частина складових у цьому списку стосується лише тих, хто споживає зовсім необов’язкові у період воєнного часу дороговартісні імпортні товари.

За рахунок яких конкретних надходжень пропонується забезпечити три чверті додаткової потреби (361,6 млрд грн)? Значна частина - це додаткові надходження від ОВДП на 220,1 млрд грн. Фінансування війни через внутрішні запозичення є загальносвітовою практикою, яка підтверджує свою ефективність

Що стосується податкової частини, за даними Мінфіну, перший етап поступового наближення ставок акцизів до мінімальних стандартів у ЄС дозволить забезпечити додатково 16,9 млрд грн, зокрема перегляд акцизів з 1 вересня 2024 року на тютюн (+3,8 млрд грн) та пальне (+9,8 млрд грн). А також впровадження акцизного податку на солодкі напої (+3,3 млрд грн), який введений у переважній більшості країн світу.

Перегляд військового збору та деякі інші заходи дозволять мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.

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