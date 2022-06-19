За словами Михайла Подоляка, на відміну від Росії, для України життя громадянина є найвищою цінністю.

Росія використовує своїх солдатів як гарматне м'ясо, аби досягти хоч якихось результатів у війні проти України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що на відміну від РФ, для України життя громадянина є найвищою цінністю.

"Російські пропагандисти хвилюються, що захисники України навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Все тому, що для української держави життя громадянина є найвищою цінністю. Мобілізовані в Росії ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м'ясом на смерть", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували ще 250 окупантів. За даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого по 19 червня орієнтовно становлять 33,6 тисячі особового складу.

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