Україна обов’язково повернеться до переговорного процесу у правильний момент і з сильною переговорною позицією.

Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку РФ - це спроба обманути світ.

Про це у Telegram-каналі написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Європа відмовляється від російської нафти, а згодом, очевидно, диверсифікує й газ – це близько половини ВВП Росії. За словами Подоляка, російська економіка повертається до 90-х: у дефіциті не лише автозапчастини, а й чайні пакетики, крім того, на війні в Україні загинуло понад 32 000 військових. "І все це заради того, щоб на четвертий місяць війни замість "взяття Києва" чи Харкова пояснювати своїм z-глядачам, де розташоване місто Попасна й чому його взяття – це велика перемога",- зауважив Подоляк.

Він сподівається, що в Москві зможуть "знайти в собі сили "реально оцінити стан справ", порівняти свої "успіхи" зі знаменитим "усе йде за планом", припинити вогонь, відвести війська та закінчити гвалтувати свої пропагандистські "глибокі горлянки".

"Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку Російської Федерації – це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину. Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал",- наголосив Подоляк. Він підкреслив, що Україна обов’язково повернеться до переговорного процесу, але "тільки у правильний момент і з сильною переговорною позицією" і тоді, коли "Кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п'яніти від власної пропаганди".

Нагадаємо, Подоляк побував у Херсонській області та показав, навіщо Україні далекобійна зброя.

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