Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

За добу українські військові знищили ще 250 окупантів.

Про це у своєму Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 19 червня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 33,6 тисяч (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 468 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 3 577 (+4);

артсистем – 745 (+6);

РСЗВ - 235 (+2);

засобів ППО - 98 (+0);

літаків – 216 (+0);

гелікоптерів – 181 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4);

крилатих ракет - 130 (+1);

кораблів/катерів - 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10);

спецтехніки - 55 (+0).

Найбільших втрат супротивник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

Як писав УНІАН, дані про загиблих росіян з відкритих джерел свідчать, що на війні проти України найчастіше гинуть російські солдати у віці 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Нагадаємо, як свідчать перехоплення СБУ, загарбники якщо вивозять "вантаж 200", то роблять це вночі і невеликими партіями. Поки тіла чекають на свою чергу, вони починають розкладатися. З перехоплених СБУ розмов окупантів випливає, що вбитих складають під відкритим небом, а потім відправляють додому в закритих трунах через розкладання.

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