ЗСУ з початку повномасштабної війни знищили вже 18,9 тисячі особового складу ворога.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає слова речника Путіна Дмитра Пєскова про "величезні втрати" росіян в Україні "нервовою реакцією" РФ на невдачі на фронті.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

"Останні два тижні взагалі топи російські, номенклатура російська, політична еліта роблять якісь дивні заяви. Тобто, вони взагалі не розуміють, що відбувається, бо вже практичні півтора місяці іде війна, у якій у них шансів перемогти у тому вигляді, як вони собі це планували, з усіма своїми понтами, немає", - підкреслив Подоляк.

Росіяни, каже Подоляк, що від російської делегації надходять пропозиції якихось поступок.

"Я скажу так: пан Пєсков просто показує, що вони не розуміють, як це все закінчиться для них з точки зору, що вони мають втратити набагато більше, ніж втратили б, якби закінчували б, наприклад, тиждень тому. І це все нервова реакція РФ, російської еліти", - пояснив радник глави ОП.

На думку Подоляка, Москва наразі розраховує на успіхи у боях за Донбас, щоб "поводитися на переговорах нахабніше", але "всі готові поставити РФ на місце": "І після того ще раз зробити більш стратегічні наші переговорні позиції й отримати те, що Україна має отримати в результаті російсько-української війни".

Що передувало

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у розмові з журналістами Sky News визнав величезні втрати армії РФ у війні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська з початку повномасштабної війни знищили вже 18,9 тисячі особового складу ворога. У РФ ці дані не поспішають підтверджувати.

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