Прес-секретар Путіна назвав це "великою трагедією".

Прес-секретар президента РФ Володимир Путін визнав, що Росія зазнає значних втрат в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Журналіст зазначив, що Росія втратила тисячі солдатів, 6 генералів, сотні танків і запитав, чи не приниження це для РФ.

Пєсков заперечив: "Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається". Він додав, що "майже все" було сприйнято журналістом неправильно.

Водночас на уточнювальне запитання журналіста про те, чи втратила РФ тисячі своїх людей у цій війні, Пєсков сказав: "Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас".

Він виправдав відведення військ в Київській і Чернігівській областях (як відомо, проведене з метою перегрупування) не значними втратами Росії в цих регіонах, а "доброю волею".

"Але щодо двох регіонів, то відступ від Києва та Чернігова — це жест доброї волі під час переговорів. Це був акт доброї волі, щоб зняти напругу з цих регіонів і показати, що Росія готова створити комфортні умови для продовження переговорів", - заявив Пєсков.

Як писав УНІАН, головний військком Красноярського краю РФ Андрій Лисенко заявив, що Росія не веде підрахунок загиблих окупантів на війні в Україні. На запитання журналістів щодо втрат він відмовився відповідати, аргументувавши це тим, що ставити такі питання непристойно" і "пішло".

За даними ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 квітня орієнтовно склали 18 600 осіб.

Росія не тільки не називає кількість своїх загиблих солдатів, але і не забирає тіла загиблих - це велика проблема для екології.

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