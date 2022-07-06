За словами Подоляка, ресурсність Європи загалом набагато вища за ресурсність Росії, і санкції додатково створюють для Росії проблеми.

Росія акумулює фундаментальну кількістьсвоїх ресурсів, це по суті підсумкові ресурси.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Bild.

"Війна має свої закони. Сьогодні ти домінуєш територіально, завтра ти програєш. Сучасні війни — це питання кількості ресурсів, які ти готовий витратити та кількості жертв, які ти готовий зазнати. На жаль, Російська Федерація за своїм внутрішнім змістом та розвитку, вона готова не шкодувати максимально обсяг власних людей. Безперечно, нам необхідно було перебудуватися до такої інтенсивності війни. Будь-яка математика війни говорить про те, що зараз Росія акумулює фундаментальну кількість своїх ресурсів, це по суті підсумкові ресурси. Нам необхідно протриматися певний час, після цього, отримавши паритетний обсяг зброї та консолідовану підтримку України, ми матимемо можливість деблокувати свої території з об'єктивних причин", - заявив він.

За словами Подоляка, ресурсність Європи загалом набагато вища за ресурсність Росії, і санкції додатково створюють для Росії проблеми.

"Я хотів би, щоб аналіз, який проводять європейські аналітичні центри, базувався на об'єктивних даних. Росія сьогодні використовує ракети 60-70-х років, у них немає такого обсягу справді сучасної високоточної зброї. Вони використовують стару бронетехніку, вони розконсервують максимально всі свої складські приміщення старі. Вони використовують сьогодні так звану приховану мобілізацію, коли беруть максимальну кількість людей із дрібних та середніх міст, де малий протестний потенціал. Тому що реальної боєздатності частин, сучасної техніки в них недостатньо вже. Ми практично прийшли вже цього місяця-два до межі насичення зброєю, яку використовує Російська Федерація, і далі вона йтиме по низхідній", - пояснив Подоляк.

Україні необхідно, щоб промисловість Європи та США дозволила отримати більше зброї, саме далекобійної артилерійської зброї.

"Або системи протиракетної оборони. Тому що Росія перейшла до конкретного типу війни: це війна насправді терористичного типу, проти населення мирних міст", - заявив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що майже вся територія Луганщини захоплена, але у двох населених пунктах досі тривають бої.

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