Водночас жителі Луганської області наразі не готові до будь-якого спротиву чи партизанського руху.

Майже вся територія Луганщини захоплена, але у двох населених пунктах досі тривають бої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Майже вся територія Луганської області захоплена, але у двох населених пунктах досі тривають бої. Тож вони поки не вийшли на адміністративні кордони Луганської області. Але вони все ж намагаються до кінця захопити область, ведучи обстріли без зупинки. Вони понесли величезні втрати, і взагалі не рахують, скільки людей втратили", - розповів Гайдай.

За якого словами, жителі Луганщини наразі навряд чи готові до будь-якого спротиву, адже війна триває вже багато років, і весь цей час їх годували російською пропагандою.

"Деякі люди починають приходити до тями. Вони налякані тими обстрілами і вибухами, що там відбуваються. По-друге, вони не хочуть йти на війну як гарматне м’ясо", - зазначив він.

Він розповів, що зараз ситуація з так званою мобілізацією настільки погана, що окупанти вдаються до різних методів. Наприклад, комунальні підприємства роблять оголошення, що набирають співробітників під бронь від армії, після чого їм вручають повістку і відправляють воювати.

Також він підкреслив, що наразі єдиним шляхом евакуації з Луганської області є виїхати через Росію в інші країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, на окупованих територіях загарбники збільшили масштаби примусової мобілізації військовозобов'язаних. Також вони продовжують підготовку до "референдуму" та до спроби незаконної анексії тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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