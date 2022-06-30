ЗСУ вигнали російські війська з острова у Чорному морі.

Сьогодні вночі Збройні сили України завдали удару по Зміїному з допомогою САУ "Богдан", після чого російські окупанти покинули острів. ЗСУ мають намір дислокувати там свої сили.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на успішну операцію українських військ у Чорному морі, опублікувавши архівне фото з острова на своїй сторінці у Facebook.

"Де там наш Севастополь?!" - написав Данілов під світлиною, зробленою на Зміїному у серпні 2021 року.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО вкотре нагадав кремлівським чиновникам, що Крим - це українська територія і вона буде деокупована "без спроб, одразу".

Острів Зміїний: ЗСУ вигнали російських окупантів

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над цією частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, оскільки окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

За словами військово - політичного оглядача Олексія Коваленка, на сьогодні ЗСУ завершили перший етап деблокади Чорного моря, і створили умови, коли російському військовому флоту небезпечно знаходиться в Чорному морі на відстані до 200 км від лінії берега України.

У Генштабі заявили, що ЗСУ мають намір дислокувати на острові свої сили.

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