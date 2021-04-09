Справа стосується можливого незаконного відчуження земельної ділянки.

Правоохоронці проводять слідчі дії на території охоронної фірми «Шторм», яку пов’язують з депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Про це з посиланнями на джерела повідомляють LIGA.net та Українська правда.

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Журналістам підтвердили, що справа стосується можливого незаконного відчуження земельної ділянки – на Трухановому острові.

«Благоустрій зносить паркан на ділянці, а поліція охороняє порядок і проводить огляд в рамках кримінальної справи», – пояснив у коментарі LIGA.net співрозмовник видання.

В опублікованому Київською міською прокуратурою повідомленні йдеться, що слідчі дії проводяться Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з управлінням стратегічних розслідувань ДСР НП України, відділом поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві із залученням спеціалістів Держгеокадастру міста Києва, Департаменту земельних ресурсів КМДА, КП Благоустрій, Екологічної інспекції та ДАБІ міста Києва.

У вересні 2019 року журналісти проекту Bihus.info розповідали, як охоронці фірми, яку пов’язують з кумом Путіна, самовільно захопили ділянку на Трухановому острові, перекривши доступ до Дніпра.

«Шторм» протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілого ряду їхніх об’єктів нерухомості по всій країні. Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії журналістам знайти не вдалося.

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції

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Автор: Яна Ставська