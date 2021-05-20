Посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) привітали українців з днем вишиванки.
Про це йдеться в офіційному Twitter головування Британії у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.
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"Група послів країн "Великої сімки" з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!" - йдеться у повідомленні.
Також посли опублікували спільну фотографію, де вони усі одягнені у вишиванки.
Своєю чергою посол Японії в Україні Такаші Кураі у відеозверненні у Facebook заявив, що йому "завжди приємно бути разом з українським народом у день вишиванки, яка є символом традицій, гордості та любові українського народу до рідної землі".
"Ми всі у Посольстві Японії дуже любимо Україну з її прекрасними традиціями та добрих серцем українців", - заявив Кураі.
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