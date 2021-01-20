Посол України у Сполучених Штатах Америки Володимир Єльченко візьме участь у церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена та віце-президента Камали Гарріс.
Про це Єльченко повідомив у Twitter.
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"Чекаємо біля Держдепартаменту, невдовзі прямуємо на церемонію інавгурації президента Байдена", - написав посол.
Також він оприлюднив копію листа від спільного комітету Конгресу з питань інавгураційних церемоній щодо дотримання етикету під час церемонії інавгурації, у якій наголошується на необхідності одягнути захисну маску і дотримуватись соціальної дистанції під час церемонії.
Інавгурація Байдена
- 7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.
- Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація Байдена запланована на 12:00 (19:00 за Києвом) 20 січня.
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