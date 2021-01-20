Сьогодні обраний президент Сполучених Штатах у Вашингтоні складе присягу і почне виконувати свої обов'язки.

Посол України у Сполучених Штатах Америки Володимир Єльченко візьме участь у церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена та віце-президента Камали Гарріс.

Про це Єльченко повідомив у Twitter.

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"Чекаємо біля Держдепартаменту, невдовзі прямуємо на церемонію інавгурації президента Байдена", - написав посол.

Також він оприлюднив копію листа від спільного комітету Конгресу з питань інавгураційних церемоній щодо дотримання етикету під час церемонії інавгурації, у якій наголошується на необхідності одягнути захисну маску і дотримуватись соціальної дистанції під час церемонії.

Інавгурація Байдена

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 12:00 (19:00 за Києвом) 20 січня.

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Автор: Віталій Саєнко