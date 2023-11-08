Катаріна Матернова вірить, що в грудні жодна з країн не заблокує шлях України до ЄС.

Україна буде просуватися до членства в ЄС значно швидше, ніж інші країни. Про це очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сказала в ефірі телемарафону.

Вона не виключила, що якась країна може заблокувати переговори про вступ України до Євросоюзу. За її словами, такі блокування по збільшенню членів ЄС вже раніше ставалися.

"Але я маю всі очікування побачити, що це буде одностайне рішення на вашу користь в грудні, бо ви справді виконали екстраординарну роботу", - зазначила Матернова.

Відео дня

За її словами, немає коротких шляхів вступу до ЄС. Вона зазначила, що вступ до ЄС означає, що Україна має "взяти на свої плечі масивний об'єм законів, інститутів", які потрібно ухвалити і впровадити, а це потребує часу.

Матернова сказала, що Україна показала протягом минулого року, з того часу, коли отримала статус кандидата, що провела велику роботу і це дає підстави говорити, що "ви будете просуватися значно швидше, ніж інші країни" до членства в ЄС.

"Я не думаю, що два роки, що це та цифра, яку треба взяти як даність. Але я дійсно, сподіваюся бачити Україну в ЄС протягом цього десятиліття", – зазначила Матернова, відповідаючи на запитання чи може Україна стати членом ЄС через два роки.

Вступ України до ЄС - деталі

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. За її словами, наразі Україна втілила понад 90% необхідних для цього реформ, відтак звіт Єврокомісії про завершення їхнього виконання оприлюднять у березні 2024 року. Уже в грудні Україна очікує на політичне рішення від Європейської ради.

Питання започаткування переговорів з Україною щодо членства в ЄС має ухвалити Єврорада на засіданні у середині грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: