Прем'єр вважає, що Росія може сприйняти їх як нагороду за свою агресію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв, що країна буде "непохитно" підтримувати Україну.

Про це пише британське інтернет-видання The Independent з посиланням на його офіційного представника.

Джонсон заявив, що будь-які поступки партнерів Москві призведуть до "катастрофи".

"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував він Джонсона.

Прем'єр вважає, що Росія та її союзники можуть сприйняти їх як нагороду за необґрунтовану агресію проти України. Він переконаний, що це вплине на безпеку та економіку Великобританії.

Також Джонсон пообіцяв забезпечити нову політичну, військову та фінансову підтримку з боку міжнародної спільноти Україні.

Нагадаємо, що раніше Борис Джонсон назвав чотири кроки для зміцнення спроможності України для самозахисту від агресії Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава британської армії сказав своїм військам, що вони повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Британія передасть Україні гаубиці М109, здатні знищувати живу силу, броньовану техніку та сучасні танки.

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