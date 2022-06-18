На думку прем'єра, треба пришвидшити постачання озброєння, підтримати життєздатність Української держави у виконанні її функцій, створити альтернативні маршрути для українського експорту і відновити експорт зернових.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон назвав чотири кроки для зміцнення спроможності України для самозахисту від агресії Російської Федерації.

Про це йдеться у його статті для видання The Times.

На його переконання, Британія та союзники повинні здійснити необхідні чотири кроки, аби виграти час для України.

"По-перше, ми повинні забезпечити, що Україна отримуватиме озброєння, обладнання, боєприпаси і навчання набагато швидше, аніж загарбник, і наростити свій потенціал для використання нашої допомоги", - відзначив Джонсон.

По-друге, на думку Джонсона, треба зберегти життєздатність Української держави у виконанні її функції, і зокрема, у виплатах зарплат, функціонування шкіл, постачанні допомоги і початку відбудови.

Також він звернув увагу, що Росія запровадила блокаду економіки України і її експортних шляхів у Чорному морі. У цьому зв'язку, третім кроком мають стати довготермінові зусилля для розвитку альтернативних наземних маршрутів для підтримання української економіки.

І четвертим кроком він назвав необхідність вивільнення українського збіжжя і подальший експорт українського продовольства в інші країни.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.

Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.

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