Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон назвав чотири кроки для зміцнення спроможності України для самозахисту від агресії Російської Федерації.
Про це йдеться у його статті для видання The Times.
На його переконання, Британія та союзники повинні здійснити необхідні чотири кроки, аби виграти час для України.
"По-перше, ми повинні забезпечити, що Україна отримуватиме озброєння, обладнання, боєприпаси і навчання набагато швидше, аніж загарбник, і наростити свій потенціал для використання нашої допомоги", - відзначив Джонсон.
По-друге, на думку Джонсона, треба зберегти життєздатність Української держави у виконанні її функції, і зокрема, у виплатах зарплат, функціонування шкіл, постачанні допомоги і початку відбудови.
Також він звернув увагу, що Росія запровадила блокаду економіки України і її експортних шляхів у Чорному морі. У цьому зв'язку, третім кроком мають стати довготермінові зусилля для розвитку альтернативних наземних маршрутів для підтримання української економіки.
І четвертим кроком він назвав необхідність вивільнення українського збіжжя і подальший експорт українського продовольства в інші країни.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.
За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.
Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.
Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.
Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.
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