Для Великобританії важливо показати, що Україна "може перемогти і переможе" у війні проти Росії. Британія продовжить надавати нашій країні "стратегічну стійкість".
Як передає портал The Guardian, такі заяви зробив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спілкування з журналістами. Голова уряду виступив після повернення з Києва, куди він приїжджав вдруге з моменту повномасштабного російського вторгнення.
"Росіяни просуваються вперед дюйм за дюймом, і для нас життєво важливо показати, що ми знаємо правду, а саме, що Україна може перемогти і переможе", — заявив Джонсон.
За даними Reuters, окремі члени Консервативної партії прем'єр-міністра залишилися незадоволені його рішенням. Джонсон поїхав до Києва, замість участі в конференції в Північній Англії. Однак чиновник пояснив, чому відвідав Україну. Зараз у світі настає "втома" від війни, тому важливо продемонструвати підтримку нашій країні.
"Коли настає втома від України, дуже важливо показати, що ми з ними надовго і забезпечуємо їм стратегічну стійкість, якої вони потребують", — підсумував Джонсон.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії відвідав Київ 17 червня. Він обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на фронті і кроки на шляху до перемоги.
Війна Російської Федерації проти України
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