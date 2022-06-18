Великобританія продовжить надавати нашій країні "стратегічну стійкість".

Для Великобританії важливо показати, що Україна "може перемогти і переможе" у війні проти Росії. Британія продовжить надавати нашій країні "стратегічну стійкість".

Як передає портал The Guardian, такі заяви зробив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спілкування з журналістами. Голова уряду виступив після повернення з Києва, куди він приїжджав вдруге з моменту повномасштабного російського вторгнення.

"Росіяни просуваються вперед дюйм за дюймом, і для нас життєво важливо показати, що ми знаємо правду, а саме, що Україна може перемогти і переможе", — заявив Джонсон.

За даними Reuters, окремі члени Консервативної партії прем'єр-міністра залишилися незадоволені його рішенням. Джонсон поїхав до Києва, замість участі в конференції в Північній Англії. Однак чиновник пояснив, чому відвідав Україну. Зараз у світі настає "втома" від війни, тому важливо продемонструвати підтримку нашій країні.

"Коли настає втома від України, дуже важливо показати, що ми з ними надовго і забезпечуємо їм стратегічну стійкість, якої вони потребують", — підсумував Джонсон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії відвідав Київ 17 червня. Він обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на фронті і кроки на шляху до перемоги.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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