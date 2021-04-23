Про це в ефірі ізраїльського телеканалу повідомив український посол.

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху може стати посередником у перемовинах між Україною та Росією.

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Про це повідомив український посол в Ізраїлі Євгеній Корнійчук в ефірі телеканалу i24News.

«У пана Нетаньяху добрі відносини з президентами Зеленським і Путіним. Я радий повідомити, що він не відмовився від пропозиції, а сказав, що намагатиметься зробити усе, що в його силах. Ми дуже раді, що Нетаньяху не відхилив наше прохання, а проявив готовність і бажання допомогти», – сказав Корнійчук.

Що трапилось

На тлі стягування Росією військ до кордонів з Україною президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією обговорити ситуацію на Донбасі безпосередньо у східному регіоні. Цьому передували безуспішні спроби українського глави додзвонитися до президента РФ.

22 квітня Путін порадив Зеленському обговорювати конфлікт на Донбасі з ватажками «Л/ДНР». При цьому додав, що з іншими питаннями до Москви можна звертатися у «будь-який зручний час».

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Автор: Яна Ставська