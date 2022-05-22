Анджей Дуда стане першим главою іноземної держави, який зробить це з початку повномасштабної війни в Україні.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда прибув з візитом до України.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави польської держави.

"У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія повинна буде виплатити Україні контрибуцію після закінчення війни.

"Україна повинна бути відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна виплатити компенсацію за те, що вона зруйнувала в Україні, а винні у військових злочинах в Україні повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - сказав глава держави.

Також він підкреслив, що після закінчення війни "жоден чесний лідер і жодна чесна держава не повірять, що нічого не сталося".

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України інформував, що Росія створює фейки про нібито підступний намір Польщі перейти на бік РФ та захопити західну частину України.

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