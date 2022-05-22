Анджей Дуда вже в Україні / фото president.gov.ua

Президент Республіки Польща Анджей Дуда прибув з візитом до України.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави польської держави.

"У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія повинна буде виплатити Україні контрибуцію після закінчення війни.

"Україна повинна бути відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна виплатити компенсацію за те, що вона зруйнувала в Україні, а винні у військових злочинах в Україні повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - сказав глава держави.

Також він підкреслив, що після закінчення війни "жоден чесний лідер і жодна чесна держава не повірять, що нічого не сталося".

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Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України інформував, що Росія створює фейки про нібито підступний намір Польщі перейти на бік РФ та захопити західну частину України.

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