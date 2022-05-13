Також він вважає, що ніхто не повинен вести бізнес з Росією.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія повинна буде виплатити Україні контрибуцію після закінчення війни.

Про це він заявив у Талліні, пише RMF24.

"Україна повинна бути відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна виплатити компенсацію за те, що вона зруйнувала в Україні, а винні у військових злочинах в Україні повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - сказав Дуда.

Також він підкреслив, що після закінчення війни "жоден чесний лідер і жодна чесна держава не повірять, що нічого не сталося".

"Це не може бути звичайною справою. Тому що це було не зазвичай, людей вбивали, а потім робили вигляд, що нічого не сталося. Я не можу собі уявити, щоб була така можливість, щоб бізнес нормально вівся з Росією, з російськими компаніями", - заявив польський президент.

Дуда сподівається, що всі розсудливі політики і представники бізнесу побачать, що "Газпром" не був нормальною компанією, як стверджують деякі в Європі".

"Газпром" був просто російським способом - і це російський спосіб реалізації імперської політики. Це повинно було розширити вплив Росії в європейському просторі за допомогою енергетичного панування, що могло призвести до контролю держав за допомогою енергетичного шантажу. Власне, це і було метою", - зазначив він.

Раніше польський президент заявив, що Польща і Словаччина будуть лобіювати швидкий вступ України до ЄС.

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