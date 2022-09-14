Урсула фон дер Ляєн планує обговорити із українським президентом доступ України до єдиного європейського ринку та зони вільного роумінгу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до Києва.

Про це вона написала у Twitter.

Президент Єврокомісії наголосила, що у ЄС дадуть Україні змогу максимально використати свій потенціал.

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Урсула фон дер Ляєн планує обговорити із українським президентом Володимиром Зеленським доступ України до єдиного європейського ринку та зони вільного роумінгу.

Вона додала, що їде до Києва сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні візиту фор дер Ляєн в Київ Європейська комісія офіційно запропонувала Україні додаткові п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це окрім 10 млрд євро, які ЄС вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної і військової допомоги.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Європа допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе ворога. "Ми не заспокоїмося, поки ви не переможете ворога" - наголосила президентка Європейської комісії.

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