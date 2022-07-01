Вона наголосила, що отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС ще п'ять місяців тому здавалося нереальним.

Європа допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе ворога.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні до Верховної Ради.

"Кілька днів тому, в День Конституції, пан президент Зеленський, сказав, що ваша перемога вже недалеко. Безумовно, путінське військо продовжує вбивати ваших братів і сестер, вони продовжують окупувати вашу землю, крадуть ваше зерно і руйнують ваші міста. Ви обороняєтеся дуже сміливо. Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми не заспокоїмося, поки ви не переможете ворога", - сказала вона.

Вона наголосила, що отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС ще п'ять місяців тому здавалося нереальним.

"В України чітка європейська перспектива, Україна є кандидатом на членство в ЄС. Це здавалося неймовірним ще п'ять місяців тому. Сьогодні я тут з простим повідомленням: попереду в України довгий шлях, але Європа буде поруч на кожному кроці цього шляху, скільки завгодно. Від цих темних днів війни до моменту, коли ви перетнете двері, що ведуть до нашого Європейського союзу", - додала голова ЄК.

Урсула фон Ден Ляєн наголосила, що тепер є можливість відсвяткувати історичний момент – "перемогу руху, який почався вісім років тому на Майдані".

"Ви рішуче обрали демократію, життя у верховенстві права, і цей вибір Україна зробила сама для себе, для власного добра", - акцентувала голова ЄК.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна має втілити низку важливих реформ. Зокрема, ЄК визначила сім умов, які повинна виконати Україна.

23 червня Єврорада надав Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

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