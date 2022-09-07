Пропозиції Єврокомісії також містять командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, встановивши її на рівні 50 євро за мегават-годину.

Про це повідомляє Politico.

Пропозиції Єврокомісії також включають в себе командно-контрольний розподіл газу серед країн у разі надзвичайних ситуацій.

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За встановлення загальноєвропейського обмеження ціни на постачання газу з Росії та податку на надприбутки від енергоресурсів виступила Франція.

Як уточнює Politico, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про п'ять "негайних заходів", які ЄС може вжити для подолання енергетичної кризи, в якій вона звинуватила Росію та зміну клімату.

"Росія маніпулює нашими енергетичними ринками, і ми стикаємося з астрономічними цінами", — сказала вона.

"Це важкі часи, і вони не скоро закінчаться. Але я переконана, що у європейців є економічна міць, політична воля і єдність, щоб узяти гору", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Єврокомісії заявила, що ЄС "також розглядає можливість" обмеження цін на імпорт газу з інших країн.

Вона не згадала у своїх офіційних пропозиціях просувається Іспанією і деякими іншими країнами ідею відокремити ціну на природний газ від ціни на електроенергію — одну з причин стрімкого зростання цін на електроенергію на континенті.

Комісія офіційно висуне пропозицію в наступний вівторок, 13 вересня, після того, як міністри енергетики ЄС отримають можливість обговорити варіанти на надзвичайній енергетичній раді в п'ятницю, 9 вересня.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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