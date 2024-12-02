Кошта підкреслив, що тільки від України залежить, коли і як можливо досягти миру.

Помилково вважати, що припинення вогню в Україні автоматично принесе мир.

Таку думку висловив новий президент Ради Євросоюзу Антоніу Кошта в інтервю Укрінформу. Він переконаний, що міжнародні партнери повинні підтримувати зусилля України у війні проти РФ. "Ми завжди маємо підтримувати Україну, стояти на боці України у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах", - зазначив він.

При цьому Кошта підкреслив, що тільки від України залежить, коли і як можливо досягти миру.

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"Багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично. Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий" мир для забезпечення тривалості цього миру", - пояснив він.

Візит Кошти до України

1 грудня в перший день роботи на новій посаді президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув з візиом у Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили бачення європейських і глобальних справ.

Під час візиту Кошта зауважив, що Євросоюз у наступному році надасть Україні 1,5 млрд євро із надприбутків, що надходять із заморожених активів Російської Федерації.

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