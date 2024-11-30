Президент України допустив, що може погодитися на припинення вогню без деокупації зайнятих росіянами територій.

Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв’ю Sky News припустив, що може погодитися на тимчасове утримання Росією окупованої території України в рамках угоди про припинення вогню. Це говорить про те, що правитель РФ Володимир Путін може бути задоволеним. Таку думку висловив російський кореспондент видання Айвор Беннетт. За його словами, "Зеленський ніби першим моргнув - Путін буде задоволений".

"Як людина, яка не любить відступати, російський президент розцінить це як психологічну перемогу. Те саме стосується коментарів Зеленського про те, що він більше боїться втратити людей, ніж землю. Я очікую, що Москва захоче максимально використати це", - зазначив журналіст.

У свою чергу міжнародна оглядачка Діана Магнай зробила висновок, що Зеленський робить значну ставку на обраного президента США Дональда Трампа. І це при тому, що завершення війни протягом 24 годин - "явно нереально".

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"Український лідер явно робить значну ставку на президентство Трампа, сподіваючись, що якщо він продемонструє сильну руку в підтримці України, решта Європи наслідує його приклад. Для Зеленського членство в НАТО ... є невід’ємною частиною того, як він бачить майбутнє своєї країни", - вважає експертка.

Між тим, на думку редактора відділу з міжнародних відносин видання Домініка Вагорна, Зеленський, схоже, натякає на можливість переговорів з Росією.

"Президент Зеленський іноді може бути загадковим. Але він, схоже, натякає принаймні на можливість переговорів із росіянами. ... Для багатьох будь-яка угода, яка дозволить Росії зберегти те, що вона забрала неспровокованою силою, буде катастрофічною для заснованого на правилах світового порядку".

На це редакторка видання з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс зазначила, що для такого типу мирної угоди обидві сторони мають піти на певні поступки. Вона нагадала, що запрошення приєднатися до НАТО вимагає згоди всіх 32 країн-членів і не може бути поширене на країну, яка перебуває у стані війни.

"Проте, якби бойові дії в Україні припинилися, деякі країни, зокрема Німеччина, Італія та Угорщина, чинили б величезний опір пропонувати Києву членство в Альянсі з огляду на ризик відновлення конфлікту з Росією - крок, який тоді втягне весь Альянс у пряму війну з Москвою", - підкреслила аналітикиня.

Заяви Зеленського в інтерв’ю Sky News

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, що змусить його негайно підписати мир з РФ. За його словами, Київ готовий на припинення вогню без деокупації зайнятих росіянами територій, якщо решта України опиниться "під парасолькою" членства в НАТО.

Також глава держави дав прогноз, чи завершиться війна в Україні у 2025 році. На його думку, "ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом зі США і, звичайно, разом з Україною".

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