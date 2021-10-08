Генпрокурор підкреслила, що у сторони обвинувачення достатньо доказів для обрання такого запобіжного заходу.

Прокуратура проситиме суд взяти народного депутата від фракції "ОПЗЖ" Віктора Медведчука під варту з можливістю застави в мільярд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, сьогодні слідчі ДБР намагалися повідомити Медведчуку про підозру особисто, однак він скористався своїм статусом народного депутата, якого не можна затримати, та пішов.

"Тому необхідно повідомити особу за місцем реєстрації, проживання, за місцем роботи, сьогодні це все було зроблено. Тому з сьогоднішнього дня він вважається повідомленим про підозру в належний спосіб і належним чином", - заявила Венедіктова.

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Вона зазначила, що прокуратура піде до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд грн.

Генпрокурор підкреслила, що у сторони обвинувачення достатньо доказів для обрання такого запобіжного заходу.

Медведчуку оголосили нову підозру

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму. За версією слідства, дії Медведчука були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Йдеться про участь Медведчука у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Справа проти Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ" до 11 листопада.

Автор: Антоніна Доломанжи