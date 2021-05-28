Чи призведе розслідування до висунення звинувачень проти українців, поки незрозуміло.

У Брукліні федеральні прокурори разом із ФБР розслідують втручання колишніх і нинішніх українських чиновників у вибори в США в 2020 році.

Ідеться про те, що прокурори вивчають поширення "необґрунтованих звинувачень" у корупції щодо президента США Джо Байдена, в тому числі і через колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Проте дане розслідування ведеться окремо від того, яке зараз вивчає діяльність Руді Джуліані і його зв'язки з Україною.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на видання The New York Times, прокурори розглядали поїздку Джуліані в Європу в грудні 2019 року, коли він зустрічався з декількома українцями, в тому числі з депутатом Верховної Ради України Андрієм Деркачем.

Читайте такожCNN: Зеленський збирається триматися подалі від адвоката ТрампаЧи призведе розслідування до висунення звинувачень проти українців, поки незрозуміло.

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Автор: Ірина Погоріла