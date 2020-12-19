Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення відповідних документів для вирішення даного питання.

До Державної міграційної служби України звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, 15 громадян Білорусі.

Читайте такожСитуації в Білорусі та Молдові небезпечні для України-ДаніловПро це повідомляє "Радіо Свобода".

"До територіальних органів ДМС протягом серпня-листопада 2020 року із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулися 15 громадян Республіки Білорусь. Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для розв'язання питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", - йдеться у відповіді на запит видання.

Згідно з повідомленням, за серпень-листопад поточного року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, і про відмову в наданні захисту в Україні, ДМС не приймала.

Водночас посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що за весь час протестів у Білорусі, які тривають з серпня, до Посольства України за допомогою звернулися 20 осіб.

Довідка УНІАН.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Леся Лещенко