Баку готовий прийняти українсько-російські переговори \ фото parla.az
Офіційний Баку готовий прийняти у себе зустріч представників України та Росії для переговорів про припинення війни.
Про це заявив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв на полях дипломатичного форуму в Антальї, передає Анадолу.
Гаджієв повідомив, що "ініціатива була висунута Києвом".
"Якщо буде згода сторін, то ми, безумовно, готові організувати цю зустріч", - підкреслив він.
При цьому він зазначив, що Азербайджан не є ні членом НАТО, ні членом ОДКБ. "Якщо надійде пропозиція, то Баку готовий надати майданчик. Азербайджан продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні", - сказав він.