Там зазначили, що при згоді сторін, Баку готовий прийняти такі переговори.

Офіційний Баку готовий прийняти у себе зустріч представників України та Росії для переговорів про припинення війни.

Про це заявив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв на полях дипломатичного форуму в Антальї, передає Анадолу.

Гаджієв повідомив, що "ініціатива була висунута Києвом".

"Якщо буде згода сторін, то ми, безумовно, готові організувати цю зустріч", - підкреслив він.

При цьому він зазначив, що Азербайджан не є ні членом НАТО, ні членом ОДКБ. "Якщо надійде пропозиція, то Баку готовий надати майданчик. Азербайджан продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: