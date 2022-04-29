Очільник МЗС України у розмові з колегою з Казахстану підтвердив дружні відносини між країнами.

Казахстан обіцяє Україні не допомагати Російській Федерації обходити санкції країн Заходу, запроваджені через війну проти України.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter за підсумками розмови з казахським колегою.

"Поговорив з міністром закордонних справ Мухтаром Тлеуберді, аби підтвердити традиційно дружні відносини між Казахстаном і Україною. Ми також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій. Він запевнив, що Казахстан не забезпечує механізми ухилення від санкцій і не буде цього робити", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Казахстан відхилив прохання Російської Федерації про участь у нападі на Україну.

27 квітня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що держави-члени Організації договору колективної безпеки (військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) не виявляють бажання брати участь у війні проти України. Зокрема, попри наполягання РФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення "миротворчих операцій" поза межами своїх країн, в тому числі на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

У розвідці звертають увагу, що 15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ. Він підтвердив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ питання участі у збройному конфлікті на території України не розглядалось.

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