У новорічному вітанні він згадав 42 світових лідерів.

Президент РФ Володимир Путін розіслав світовим лідерам вітання з Різдвом та Новим роком, однак президентів Грузії та Україні вже традиційно проігнорував.

Новорічне вітання з’явилося на сайті Кремля.

Путін привітав з Новим роком та Різдвом лідерів 42 країн. У списку, зокрема, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.

Читайте такожУ Зеленського прокоментували можливість нової розмови з БайденомКрім того, вітання російський президент надіслав деяким колишнім лідерам, наприклад Ангелі Меркель, Сільвіо Берлусконі та Біньяміну Нетаньяху.

Другий рік поспіль у вітальному списку немає президента України Володимира Зеленського та лідерки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Окремо Путін привітав з Новим Роком та Різдвом керівників міжнародних організацій: генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, очільницю Міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву, президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

Раніше стало відомо, Джо Байден і Володимир Путін 30 грудня проведуть телефонну розмову, вона запланована на 22:30 за київським часом.

Байден і Путін спілкувалися 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну в питанні перспективи вступу України в НАТО.

Також Салліван заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

8 грудня Байден заявив, що не розглядає можливість відправки в Україну американських військ в односторонньому порядку.

9 грудня відбувся телефонна розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського. Байден підтримав принцип "не погоджувати жодних рішень і не проводити обговорень про Україну без участі самої України".

17 грудня РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України та "від ведення будь-якої військової діяльності" на її території. Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

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