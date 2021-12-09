Зеленський та Байден говорили півтори години: в ОП розкрили подробиці

В Офісі українського лідера повідомили про завершення розмови між президентами України та США.

Президент України Володимир Зеленський завершив розмову з американським колегою Джо Байденом. Розмова Зеленського та Байдена тривала півтори години, розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". Відповідаючи на запитання щодо перемовин Зеленського та Байдена, Єрмак розповів: "Розмова тривала практично 1,5 години.... Президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт з президентом Росії Путіним (Володимиром Путіним – Ред.). І також вони говорили і про інші питання". Автор: Таня Поляковська

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