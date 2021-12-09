Володимир Зеленський поспілкувався з Джо Байденом / ілюстративне фото ОП
Президент України Володимир Зеленський завершив розмову з американським колегою Джо Байденом.
Розмова Зеленського та Байдена тривала півтори години, розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Відповідаючи на запитання щодо перемовин Зеленського та Байдена, Єрмак розповів: "Розмова тривала практично 1,5 години.... Президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт з президентом Росії Путіним (Володимиром Путіним – Ред.). І також вони говорили і про інші питання".