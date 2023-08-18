Текст законопроекту наразі відсутній.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні.

Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини зареєстровано під номером 9623, йдеться на сайті парламенту.

Його ініціаторами виступили одразу 25 народних обранців. Текст законопроекту наразі відсутній.

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Декриміналізація порно в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому стало відомо, що в парламенті підготували законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні.

За словами нардепа Ярослава Железняка, кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми і для дітей.

Парламентар наголосив, що депутати планують посилити відповідальність за порно з дітьми.

Він також додав, що "аби не було спокуси маніпулювати": сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті).

Над текстом працювала робоча група парламентарів, громадські організації та держоргани.

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