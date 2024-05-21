За словами депутата, сьогодні в Україні поліція відволікається на пошуки порнографії у бізнесменів замість того, щоб займатися важливішими справами.

Законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні вже готовий, але йому не дають хід через відсутність політичної волі. Про це в коментарі УНІАН розповів співавтор документу народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Перепона одна - це комітет (з питань правоохоронної діяльності - УНІАН). Комітет заблокував це питання. Я, чесно кажучи, слабко розумію, чому колеги вважають, що це нормально, коли у нас по 15 представників поліції проводять обшуки, в тому числі, у бізнесу, шукаючи порнографічний контент. Мені здається, що зараз, під час війни, та й в принципі, ми могли б використовувати цей ресурс на значно більш важливі потреби", - зауважив Железняк.

За його словами, законопроект загалом готовий, він підтриманий громадськими організаціями та деякими державними органами.

"Тому технічно все готово. Залишилося політичне рішення, яке чомусь комітет не може прийняти. Це комітет правоохоронної діяльності. Там є різні думки. Є люди, які підтримують. От ми зараз ведемо з ними перемовини, щоб все ж таки набрати більшість там", - сказав депутат.

На уточнення, в чому полягає проблема, Железняк висловив думку, що це питання "скріпів". "Там немає логіки, там є якесь емоційне забарвлення", - зазначив він.

Крім того, на запитання, про які потенційно доходи до бюджету може йтися, парламентар нагадав, що ці сфери вже оподатковуються.

"Той самий OnlyFans і той самий Pornhub - вони вже платять податки, причому мільйонами доларів в державний бюджет… Єдина проблема, що якщо ви українець - або дивитеся такий контент, або ви його постачаєте… то вас за це мають посадити. Не можуть, а мають посадити за законом. І це абсолютна дурниця в XXI столітті", - сказав депутат.

Декриміналізація порнографії в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні у Верховній Раді зареєстрували законопроект про декриміналізацію порнографії в Україні. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини було зареєстровано під номером 9623. Його ініціаторами виступили 25 депутатів.

За словами Железняка, кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми і для дітей.

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