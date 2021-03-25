30 березня передбачається два позачергові засідання Верховної Ради.
Про це повідомив член Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов у своєму Теlegram-каналі.
Позачергове засідання Ради 30 березня: які питання розглядатимуть
Він зазначив, що на засіданні, яке ініціює понад 150 народних депутатів України планується розгляд проекту постанови про засудження подій 20 березня біля Офісу президента (№5295), а також інформація з цього питання керівництва СБУ, Національної поліції, ДБР.
Фролов повідомив, що також на цьому засіданні мають бути дострокового припинені повноваження народним депутатом від групи "Партія "За майбутнє" Ігорем Колихаєвим, який є мером Херсона та депутатом від "Слуги народу" Олександром Скічком, який є головою Черкаської ОДА.
Також передбачається розгляд проекту постанови про призначення виборів мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
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Позачергове засідання Ради з ініціативи Зеленського
Фролов повідомив, що також 30 березня має відбутися ще одне позачергове засідання, яке ініціює президент України Володимир Зеленський. Він зазначає, що передбачається розгляд законопроектів: в другому читанні №4543 про розблокування великої приватизації, в першому читанні про перелік обєктів, які не підлягають приватизації №4020, а також законопроекти щодо легалізації (амністії) капіталів, про новий порядок отримання наукових ступенів. Фролов зазначає, що також передбачається розгляд законопроекту про посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції №4540 та щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" №5064. Крім того, передбачається розгляд законопроектів про посилення відповідальності за порушення протипожежної безпеки.
"Якщо буде згода всіх фракцій, може бути розглянутий президентський законопроект про допомогу на час посилення карантину від держави - 8 тисяч гривень та можливість додаткової допомоги від місцевої влади, - додав Фролов.
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