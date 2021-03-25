На засіданні, яке ініціює понад 150 народних депутатів України планується розгляд проекту постанови про засудження подій 20 березня біля Офісу президента.

30 березня передбачається два позачергові засідання Верховної Ради.

Про це повідомив член Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов у своєму Теlegram-каналі. Позачергове засідання Ради 30 березня: які питання розглядатимуть

Він зазначив, що на засіданні, яке ініціює понад 150 народних депутатів України планується розгляд проекту постанови про засудження подій 20 березня біля Офісу президента (№5295), а також інформація з цього питання керівництва СБУ, Національної поліції, ДБР.

Фролов повідомив, що також на цьому засіданні мають бути дострокового припинені повноваження народним депутатом від групи "Партія "За майбутнє" Ігорем Колихаєвим, який є мером Херсона та депутатом від "Слуги народу" Олександром Скічком, який є головою Черкаської ОДА.

Також передбачається розгляд проекту постанови про призначення виборів мера Харкова на 31 жовтня 2021 року. Читайте такожРазумков розповів, чи оновлюватимуть надалі систему для голосування в Раді Позачергове засідання Ради з ініціативи Зеленського

Фролов повідомив, що також 30 березня має відбутися ще одне позачергове засідання, яке ініціює президент України Володимир Зеленський. Він зазначає, що передбачається розгляд законопроектів: в другому читанні №4543 про розблокування великої приватизації, в першому читанні про перелік обєктів, які не підлягають приватизації №4020, а також законопроекти щодо легалізації (амністії) капіталів, про новий порядок отримання наукових ступенів. Фролов зазначає, що також передбачається розгляд законопроекту про посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції №4540 та щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" №5064. Крім того, передбачається розгляд законопроектів про посилення відповідальності за порушення протипожежної безпеки.

"Якщо буде згода всіх фракцій, може бути розглянутий президентський законопроект про допомогу на час посилення карантину від держави - 8 тисяч гривень та можливість додаткової допомоги від місцевої влади, - додав Фролов.

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Автор: Надя Пришляк