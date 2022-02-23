Він діятиме упродовж трьох місяців.

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроект, який передбачає, що сектор безпеки та оборони буде фінансуватися з державного бюджету в першу чергу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту № 7100 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" проголосували 347 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

За словами народного депутата Юлії Тимошенко, законопроект пропонує збільшити втричі грошове забезпечення для військовослужбовців, які захищають Україну на першій лінії фронту, а також збільшити видатки на закупівлю озброєння та військово-промисловий комплекс.

"Цей закон означає, що Казначейським рахунком в цілому, на період військових загроз, розпоряджається Кабінет міністрів з абсолютним пріоритетом і без обмежень для видатків на оборону. Це означає, що якщо треба 100% видатків бюджету направити на оборону, значить так і буде", - сказала вона.

Як додав народний депутат Іван Крулько, Комітет з питань бюджету рекомендував викласти законопроект у такій редакції, що він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, а також діє упродовж трьох місяців.

Надзвичайний стан в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Рада національної безпеки та оборони підтримала запровадження надзвичайного стану на території України. Тепер рішення за Верховною Радою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть відрізнятися. Зокрема, можуть посилити охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, обмежити рух транспорту, перевіряти документи.

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