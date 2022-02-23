Регулятор стверджує, що має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Про це в середу, 23 лютого, повідомила прес-служба Національного банку України.

"У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується у звичайному режимі", - повідомили в НБУ.

Також зазначається, що регулятор має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Надзвичайний стан в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Рада національної безпеки та оборони підтримала запровадження надзвичайного стану на території України. Тепер рішення за Верховною Радою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть відрізнятися. Зокрема, можуть посилити охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, обмежити рух транспорту, перевіряти документи.

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