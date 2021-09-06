Спікер Верховної Ради прокоментував нещодавню заяву радника глави Офісу президента.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков жорстко відреагував на заяву позаштатного радника очільника Офісу президента Олексія Арестовича, який спробував порівняти українців та біженців з Афганістану.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Разумков порадив Арестовичу "поїхати в Талібан".

"Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер українського парламенту.

Що сказав Арестович

У своєму недавньому інтерв'ю він спробував порівняти українців і біженців з Афганістану. В результаті порівняння вийшло не на користь перших. "Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах, це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією, знає мови, часто освіченіша, ніж середній українець, і інтегрована в західне співтовариство. З ними проблем не буде", - стверджує Арестович. І допускає, що в Україні біженців зможуть "використовувати" як перекладачів.

Раніше Разумков вже коментував іншу заяву Арестовича, який пропонував перейменувати Україну. Спікер Ради різко розкритикував таку ініціативу.

Автор: Юрій Годован