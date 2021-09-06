Голова Верховної Ради Дмитро Разумков жорстко відреагував на заяву позаштатного радника очільника Офісу президента Олексія Арестовича, який спробував порівняти українців та біженців з Афганістану.
В ефірі телеканалу "Україна 24" Разумков порадив Арестовичу "поїхати в Талібан".
"Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер українського парламенту.
Що сказав Арестович
У своєму недавньому інтерв'ю він спробував порівняти українців і біженців з Афганістану. В результаті порівняння вийшло не на користь перших. "Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах, це освічена публіка, яка пропрацювала із західною коаліцією, знає мови, часто освіченіша, ніж середній українець, і інтегрована в західне співтовариство. З ними проблем не буде", - стверджує Арестович. І допускає, що в Україні біженців зможуть "використовувати" як перекладачів.
Раніше Разумков вже коментував іншу заяву Арестовича, який пропонував перейменувати Україну. Спікер Ради різко розкритикував таку ініціативу.