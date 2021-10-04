Спікер наголошує, що все відбуватиметься відповідно до законодавства та Регламенту парламенту.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив про запуск процедури відкликання спікера з посади.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За поданням народного депутата Давида Арахамії (голова фракції "Слуга народу" - УНІАН) запускається процедура відкликання голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!", - йдеться у дописі спікера.

До свого допису він додав фотокопію звернення Арахамії до Разумкова, де, зокрема, зазначається, що "колективна пропозиція, підписана 175 народними депутатами України, вноситься до Верховної Ради України... під пропозицією про відкликання з посади голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.".

Також у тексті зауважується, що відповідні підписні листи додаються до цього листа.

Крім того, зазначається, що рішення про включення до порядку денного сесії ВР питання про відкликання з посади голови ВР ухвалюється на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції.

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Одночасно ВР дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису парламенту в поточному році.

Відставка Разумкова - що відбувалося раніше

Разумков сьогодні заявив, що питання про відставку голови парламенту не може розглядатися на поточному тижні. Він наголошує на необхідності дотримання під час розгляду питання про його звільнення всіх передбачених Регламентом Верховної Ради процедур. За словами спікера, навіть якщо сьогодні Апарат ВР отримає підписні листи для ініціювання його відставки, то, відповідно до Регламенту, необхідно провести аудит кошторису парламенту і підготувати звіт голови Верховної Ради, а також роздати ці матеріали депутатам за два дні розгляду питання. Разумков зазначив, що з огляду на ці вимоги закону на поточному тижні розглянути питання про його відставку об’єктивно неможливо.

У "Слузі народу" 2 жовтня повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

Автор: Таня Поляковська