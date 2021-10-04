Дмитро Разумков заявив, що питання про відставку голови парламенту не може розглядатися на поточному тижні.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зауважує, що питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України може бути розглянуте вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання, коли в сесійній залі парламенту може відбутися голосування за відставку Разумкова, Корнієнко пояснив: "За нашою інформацією, верифікація підписів по попереднім всім підписним листам - ми проаналізували по всім позачерговим сесіям, засіданням - верифікація займала не більше, ніж півдня. Тобто, якщо ми протягом кількох годин, 1,5 години, спрямуємо листи до голови Верховної Ради, згідно з Регламентом, до вечора, якщо всі підписи будуть верифіковані... на наступний день, завтра, ми маємо розглянути питання про питання так зване".

Він додав, що йдеться про обговорення процедури розгляду цього питання, а також те, коли ж відбудеться засідання, на якому розглядатиметься питання відставки.

"Воно може відбуватися протягом будь-якого часу, прям і на наступний день. Але не пізніше, ніж за 10 днів. Є певний строк щодо двох днів на підготовку звіту голови Верховної Ради, але цей строк не обмежує можливість розгляду", - сказав Корнієнко.

Крім того, додав він, цією процедурою передбачено і підготовку звіту Рахункової палати, проте він "не є обов'язковим для голосування".

"Я думаю, що якщо зараз ми будемо просуватися в межах Регламенту, без апаратних таких ще шпиньок, то ми можемо на цьому тижні це питання вирішити", - сказав парламентар.

Він уточнив, що на позачерговому засіданні ВР таке питання розглядатися не може.

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Позиція Разумкова

Дмитро Разумков в свою чергу заявив, що питання про відставку голови парламенту не може розглядатися на поточному тижні. Він наголошує на необхідності дотримання під час розгляду питання про його звільнення всіх передбачених Регламентом Верховної Ради процедур.

За словами спікера, навіть якщо сьогодні Апарат ВР отримає підписні листи для ініціювання його відставки, то, відповідно до Регламенту, необхідно провести аудит кошторису парламенту і підготувати звіт голови Верховної Ради, а також роздати ці матеріали депутатам за два дні розгляду питання. Разумков зазначив, що з огляду на ці вимоги закону на поточному тижні розглянути питання про його відставку об’єктивно неможливо.

Він пообіцяв не зволікати з цим процесом, підкресливши всі процедури відбуватимуться відповідно до Регламенту.

"Але, якщо робити так, як комусь хочеться, тоді можна було і в Трускавці проголосувати (на засіданні фракції "Слуга народу", яке відбувалася в Трускавці у минулі вихідні – УНІАН)", - сказав Разумков.

Відставка Разумкова: що відомо

У "Слузі народу" 2 жовтня повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

Сьогодні, 4 жовтня, депутат від "СН" Олексій Устенко у коментарі УНІАН заявив, що фракція "Слуга народу" невдовзі обговорить імовірні кандидатури на посаду нового спікера Верховної Ради і його першого заступника, яким може стати перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко. Потенційний кандидат на посаду голови парламенту - нинішній перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська